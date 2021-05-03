Российский врач перечислила омолаживающие продукты

Так, Лозовая советует употреблять в пищу продукты из цельного зерна. Например цельнозерновой хлеб, цельнозерновые хлопья или даже попкорн, сообщает издание. При этом специалист советует избегать продуктов из рафинированной муки.

Вместе с тем врач акцентировала своё внимание на высоком содержании белка в меню. Для того, чтобы замедлить снижение мышечной массы, она посоветовала достаточно часто употреблять именно белковую пищу.

Вместе с тем нутрициолог опровергла утверждение, согласно которому жиры являются «врагами молодости». По словам эксперта, такая пища наоборот должна употребляться, так как те же орехи, оливки, авокадо, топленое масло и рыба способствуют снижению веса.