Наука и технологии
Сегодня в 10:27
Российский врач подтвердил, что «Спутник V» может действовать более двух лет
Об этом сообщил Александр Гинцбург
Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург подтвердил, что вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» может действовать более двух лет.
Информацию о продолжительности действия российской прививки Гинцбург рассказал в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE». Напомним, что вакцина «Спутник V» является первой в мире зарегистрированной вакциной, созданной на основе аденовируса человека. На сегодняшний день препарат включен в список десяти лучших вакцин-кандидатов, составленном специалистами Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Нескольким ранее американский врач и главный инфекционист Соединённых Штатов Энтони Фаучи поделился информацией о том, что может привести к снижению эффективности вакцины от коронавирусной инфекции. По словам врача, снижение потенциала прививки может быть обусловлено различными генетическими вариантами вируса.