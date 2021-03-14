Российский врач подтвердил, что «Спутник V» может действовать более двух лет

Информацию о продолжительности действия российской прививки Гинцбург рассказал в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE». Напомним, что вакцина «Спутник V» является первой в мире зарегистрированной вакциной, созданной на основе аденовируса человека. На сегодняшний день препарат включен в список десяти лучших вакцин-кандидатов, составленном специалистами Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Нескольким ранее американский врач и главный инфекционист Соединённых Штатов Энтони Фаучи поделился информацией о том, что может привести к снижению эффективности вакцины от коронавирусной инфекции. По словам врача, снижение потенциала прививки может быть обусловлено различными генетическими вариантами вируса.