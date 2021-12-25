Российский врач посоветовал действенный способ избежать похмелья

По словам специалиста, против постинтоксикационного состояния нет «никакого волшебного средства». На самом деле, совет один — надо просто не доводить себя до состояния, когда случится похмелье. Это единственное, что может сделать человек.

Мясников также напомнил, что похмелье является потенциальной угрозой здоровью пожилых людей и людей с факторами риска. Немаловажным является и тот факт, что употребление спиртных напитков в больших количествах, приводит к потере электролитов в крови.

В свою очередь именно это вещество ускоряет процесс перемещения питательных веществ в клетки. Также оно берёт на себя роль поддержки в клетках необходимого водного баланса.