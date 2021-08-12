Российский врач предупредил о новых заболеваниях, грозящих курильщикам

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Российский врач предупредил о новых заболеваниях, грозящих курильщикамА ведь тема вреда электронных сигарет поднималась незадолго до начала пандемии
Незадолго до начала пандемии COVID-19, американские учёные массово заявляли о серьёзной угрозе, исходящей от вейпов. Сейчас эта тема немного утихла, но, как оказалось, напрасно.
По словам российского учёного и академика РАН Александра Чучалина, курильщики всё ещё могут столкнуться с новыми заболеваниями из-за своего пристрастия к вейпу.
Как пишут Известия, в немалой степени это связано с тем, что электронные сигареты поражали органы дыхания. А учитывая, что в период пандемии лёгкие оказались под ещё большей угрозой, с проблемой новых заболеваний врачам и учёным лишь предстоит разбираться в будущем.
Вместе с тем Чучалин предупредил, что определённая часть больных, после окончания пандемии, столкнётся с туберкулезом. Причиной тому то, что COVID-19 наносит прямой удар по иммунной системе человека. Также ожидается увеличение числа больных с раком лёгких.