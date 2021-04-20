Российский врач прокомментировал влияние магнитных бурь на здоровье людей

Так, специалист отметил, что причиной болезни людей являются не столько магнитные бури, сколько нездоровый образ жизни, сообщает URA.RU. При этом искать связи между влиянием магнитных бурь на самочувствие человека — это, скорее, прерогатива физиков и биофизиков.

Также эксперт уточнил, что настоящий хороший врач никогда не назовёт погоду в качестве причины недуга. Мясников заявил, что подобная «консультация» является крайне непрофессиональной.