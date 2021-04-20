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Российский врач прокомментировал влияние магнитных бурь на здоровье людей
И назвал тех, кому именно стоит рассуждать о таком явлении
Российский врач и телеведущий Александр Мясников дал комментарий касательно влияния магнитных бурь на здоровье людей. Оказалось, что этот вопрос не настолько однозначный, как принято считать.
Так, специалист отметил, что причиной болезни людей являются не столько магнитные бури, сколько нездоровый образ жизни, сообщает URA.RU. При этом искать связи между влиянием магнитных бурь на самочувствие человека — это, скорее, прерогатива физиков и биофизиков.
Также эксперт уточнил, что настоящий хороший врач никогда не назовёт погоду в качестве причины недуга. Мясников заявил, что подобная «консультация» является крайне непрофессиональной.
Если ты толстый, 40 лет наживаешь себе остеохондроз, артроз, виновато все что угодно, кроме себя самого.