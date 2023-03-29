Наука и технологии
08:46, 29 марта 2023
1 мин.

Российский врач раскрыл, какие последствия инсульта являются выдумкой

Предупреждён — значит вооружён

Кардиолог и телеведущий Александр Мясников развенчал распространённые мифы об инсульте.

Российский врач раскрыл, какие последствия инсульта являются выдумкой

Фото: Клиника выходного дня

Так, вопреки распространенному мнению, врач заявил, что инсульт не обязательно вызывает необратимое повреждение мозга, поскольку многие пациенты могут восстановиться и вернуться к нормальной жизни.

Доктор также пояснил, что хотя частые головные боли не повышают риск инсульта, некоторые виды головных болей могут указывать на возможное нарушение кровоснабжения головного мозга.

Мясников также развенчал миф о том, что прокалывание ушей может предотвратить инсульт, отметив, что оно не влияет на риск столкновения с болезнью.

Вместе с тем специалист подчеркнул, что инсульт может поразить человека любого возраста, включая детей и молодых людей, вопреки заблуждению, что риску подвержены только люди старше 40 лет.

Новости партнеров
Новости партнеров