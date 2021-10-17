Российский врач раскрыл причину частого употребления алкоголя

По словам специалиста, сложная эпидемиологическая обстановка в мире привела к росту числа зависимых от спиртного людей. Причиной тому он назвал тяжёлое эмоциональное состояние, вызванное пандемией, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

При этом подобное можно встретить не только в России, но и за рубежом. Сиволап предупредил, что приём спиртного может спровоцировать депрессивные и тревожные расстройства.

Также эксперт отметил, что вместе с общим употреблением алкоголя, увеличилось и число выпитого суррогата. Напомним, что ранее появилась информация об отравлении 18 человек в Екатеринбурге из-за выпитого спирта с содержанием метанола.