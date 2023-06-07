Российский врач раскрыл разницу между качественным и суррогатным алкоголем

Так, в результате отравления суррогатным сидром под брендом «Мистер сидр» уже было зарегистрировано 28 летальных случаев. Стоит отметить, что среди пострадавших жители Ульяновской, Пензенской, Самарской областей и Удмуртии.

Врач рекомендовал покупать алкоголь только в проверенных и крупных магазинах с системой контроля качества. Особое внимание следует уделить акцизной марке, которая обязательно должна быть на бутылке. При этом приклеена она должна быть ровно.

Кроме этого, перед покупкой алкоголя стоит тщательно осмотреть внешний вид бутылки и изучить сроки хранения.

Жидкость не должна быть мутной, за исключением тех напитков, в которых допускается наличие осадка. Вкус и цвет алкоголя должны быть естественными, без примесей ненатуральных запахов.

Цена также является важным фактором. Учитывая большие и постоянно растущие акцизные сборы, качественный алкоголь не может стоить дёшево, подчеркнул Якушев.