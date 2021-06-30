Российский врач раскрыл разработку новой универсальной вакцины от коронавирусов

При этом он уточнил, что речь идёт не о каком-то одном новом варианте вируса, а вообще обо всех его разновидностях. Специалист заявил в своём Telegram-канале, что их много «и у животных, и у человека».

Мясников также отметил, что на сегодняшний день все известные мутации нового коронавируса более-менее качественно покрываются уже существующими вакцинами. Но при этом вызывает вопросы то, что произойдёт в будущем — смогут ли актуальные наработки помочь в борьбе с новыми видами.

Именно для того, чтобы не переживать по этому поводу, российские специалисты и нацелены на создание «универсальной» вакцины.