Российский врач раскрыл разработку новой универсальной вакцины от коронавирусов

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Российский врач раскрыл разработку новой универсальной вакцины от коронавирусовОна может стать лучшим оружием против будущих инфекций
В сети появилась интересная информация о будущем «вакциностроения» в России. По словам главного врача московской больницы №71 Александра Мясникова, прямо сейчас отечественные специалисты работают над новой универсальной вакциной от коронавирусов.
При этом он уточнил, что речь идёт не о каком-то одном новом варианте вируса, а вообще обо всех его разновидностях. Специалист заявил в своём Telegram-канале, что их много «и у животных, и у человека».
Мясников также отметил, что на сегодняшний день все известные мутации нового коронавируса более-менее качественно покрываются уже существующими вакцинами. Но при этом вызывает вопросы то, что произойдёт в будущем — смогут ли актуальные наработки помочь в борьбе с новыми видами.
Именно для того, чтобы не переживать по этому поводу, российские специалисты и нацелены на создание «универсальной» вакцины.