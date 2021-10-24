Российский врач раскрыл секрет правильного измерения давления

По словам специалиста, грубейшая ошибка во время проведения данной процедуры при помощи тонометра — это тугое затягивание манжеты. Если перетянуть её слишком сильно, то показываемое давление будет выше реального.

При этом Мясников также отметил, что наиболее точным инструментом для измерения давления является ртутный тонометр. В свою очередь такие гаджеты как часы, напульсники и т.д — это куда менее точные и вызывающие доверия девайсы.

Напомним, что ранее специалист уже высказывался по поводу того, какие лекарства могут спровоцировать развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Самыми опасными в этом плане он назвал препараты химиотерапии.