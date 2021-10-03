Российский врач раскрыла опасность большого количества яблок

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Российский врач раскрыла опасность большого количества яблокКак кислых, так и сладких
Несмотря на то, что многие диетологи советуют яблоки как отличный продукт для перекуса, у него также есть свои «тёмные» стороны.
Оказалось, что большое количество яблок может быть очень даже опасным для здоровья. Они способны вызывать неприятные ощущения у людей с повышенной кислотностью, пишет RT со ссылкой на врача-диетолога Елену Соломатину.
Что интересно, эти ощущения могут усиливаться, если кислые яблоки употреблять в пищу натощак. И всё из-за большого количества кислот, ускоряющих метаболизм.
У кого есть повреждения желудочно-кишечного тракта, яблоки нужно есть с осторожностью, а некоторым вообще не есть — или только в запеченном виде.
Елена Соломатина
Врач-диетолог
Специалист также добавила, что диабетикам наоборот, стоит внимательно отнестись к поеданию сладких яблок. Речь идёт о тех больных, у которых некомпенсированный диабет, т.е. высокий уровень глюкозы в крови.