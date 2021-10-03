Российский врач раскрыла опасность большого количества яблок

Оказалось, что большое количество яблок может быть очень даже опасным для здоровья. Они способны вызывать неприятные ощущения у людей с повышенной кислотностью, пишет RT со ссылкой на врача-диетолога Елену Соломатину.

Что интересно, эти ощущения могут усиливаться, если кислые яблоки употреблять в пищу натощак. И всё из-за большого количества кислот, ускоряющих метаболизм.