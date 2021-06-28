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Российский врач раскрыла опасность гречки для некоторых людей

И дала советы по приготовлению этой крупы
Врач-эндокринолог из России Татьяна Бочарова рассказала о том, что гречка может быть опасным для здоровья продуктом. Она также перечислила тот тип людей, которым стоит ограничить употребление данного продукта.
Российский врач раскрыла опасность гречки для некоторых людей

По словам специалиста, несмотря на свою гипоаллергенность, гречка может привести к вздутию и газообразованию, если съесть её слишком много, пишет РИА Новости.

Также данный тип крупы не рекомендуется употреблять в пищу с жирным продуктами, если у вас имеются проблемы с кишечником. К «жирным» относятся такие продукты как рыба или мясные полуфабрикаты.

Ещё Бочарова посоветовала не запаривать гречку кипятком, а варить её — в таком случае крупа легче усваивается.

Напомним, что ранее в Sohu опубликовали материал, в котором врачи советуют отказаться от употребления вместе арахиса со свежими огурцами. После употребления одного из этих продуктов следует сделать часовой перерыв и лишь после этого переходить к другому.