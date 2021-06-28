Российский врач раскрыла опасность гречки для некоторых людей

По словам специалиста, несмотря на свою гипоаллергенность, гречка может привести к вздутию и газообразованию, если съесть её слишком много, пишет РИА Новости.

Также данный тип крупы не рекомендуется употреблять в пищу с жирным продуктами, если у вас имеются проблемы с кишечником. К «жирным» относятся такие продукты как рыба или мясные полуфабрикаты.

Ещё Бочарова посоветовала не запаривать гречку кипятком, а варить её — в таком случае крупа легче усваивается.

Напомним, что ранее в Sohu опубликовали материал, в котором врачи советуют отказаться от употребления вместе арахиса со свежими огурцами. После употребления одного из этих продуктов следует сделать часовой перерыв и лишь после этого переходить к другому.