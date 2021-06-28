Российский врач раскрыла опасность гречки для некоторых людей

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Российский врач раскрыла опасность гречки для некоторых людейИ дала советы по приготовлению этой крупы
Врач-эндокринолог из России Татьяна Бочарова рассказала о том, что гречка может быть опасным для здоровья продуктом. Она также перечислила тот тип людей, которым стоит ограничить употребление данного продукта.
По словам специалиста, несмотря на свою гипоаллергенность, гречка может привести к вздутию и газообразованию, если съесть её слишком много, пишет РИА Новости.
Также данный тип крупы не рекомендуется употреблять в пищу с жирным продуктами, если у вас имеются проблемы с кишечником. К «жирным» относятся такие продукты как рыба или мясные полуфабрикаты.
Ещё Бочарова посоветовала не запаривать гречку кипятком, а варить её — в таком случае крупа легче усваивается.
Напомним, что ранее в Sohu опубликовали материал, в котором врачи советуют отказаться от употребления вместе арахиса со свежими огурцами. После употребления одного из этих продуктов следует сделать часовой перерыв и лишь после этого переходить к другому.