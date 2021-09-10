Российский врач раскрыла признак правильно приготовленного мяса

Она, в беседе с радио Sputnik, рассказала, что самыми здоровыми и диетическими методами приготовления являются тушение, варка и гриль. При этом признаком правильно приготовленного мяса является отсутствие чёрной корочки.

Чаще всего такой эффект возникает при пригорании. Чтобы избежать его, Хачирова предложила воспользоваться электрогрилями. По её словам, они представляют из себя сухую сковородку, на котором получается «правильное мясо».

Также врач рассказала, что хоть приготовленное в мангале на открытом огне мясо тоже является хорошим вариантом, его стоит есть не чаще одного раза в неделю.