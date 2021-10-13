Российский врач раскрыла вред хлеба

По словам специалиста, хлеб из муки высшего сорта потенциально способен поднять уровень глюкозы в крови. А это, в свою очередь, может стать причиной развития диабета и ожирения, пишет Nation News.

Цельнозерновой хлеб гораздо полезнее, в нём содержится большее количество клетчатки, пищевых волокон. Такой хлеб содержит больше пользы. Важно помнить о количестве. За раз нельзя съедать больше 100 граммов хлеба. Это будет лишним для организма. Марина Макиша

При этом эксперт всё же уточнила, что полностью отказываться от хлеба также не стоит. По крайней мере, если у вас нет аллергического заболевания, при котором данный продукт строго противопоказан.