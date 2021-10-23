Российский врач раскрыла вред утреннего употребления кофе

Российский врач раскрыла вред утреннего употребления кофеИ рассказала, когда лучше всего его пить
Так, по словам научного сотрудника Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Татьяны Блохиной, утренний кофе сбивает естественные механизмы внутри человека.
Если мы сразу же пьем кофе, то сбиваем естественный ритм в организме, что может привести к большей вялости на следующее утро. За семь часов до сна пить кофе тоже не стоит. Так что, если вы встаете, например, в семь утра и ложитесь в районе двенадцати ночи, то ваше окно потребления кофе желательно свести к периоду с девяти утра и до семнадцати часов.
Объясняет она такой совет тем, что наилучшего эффекта от кофе можно добиться спустя какое-то время после пробуждения. Именно тогда напиток вызывает бодрость, увеличивает концентрацию внимания, повышает активность и улучшает настроение.