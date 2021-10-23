Российский врач раскрыла вред утреннего употребления кофе

Если мы сразу же пьем кофе, то сбиваем естественный ритм в организме, что может привести к большей вялости на следующее утро. За семь часов до сна пить кофе тоже не стоит. Так что, если вы встаете, например, в семь утра и ложитесь в районе двенадцати ночи, то ваше окно потребления кофе желательно свести к периоду с девяти утра и до семнадцати часов.