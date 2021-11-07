Российский врач раскрыла защищающий от рака овощ

Вместе с тем помидоры содержат витамин С, пищевые волокна, бета-каротин. Всё это важно для здоровья кожи, волос, ногтей и зрения.

Что интересно, вещество ликопин сохраняется в овоще даже после того, как он проходит термическую обработку. В томатной же пасте его даже больше, чем в свежих овощах.