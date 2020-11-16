Наука и технологии
Сегодня 18:51
Российский врач рассказал как остановить пандемию COVID-19 за две недели
Правда, предложенный им метод достаточно радикальный
Российский врач-иммунолог Владимир Болибок рассказал, как можно остановить пандемию COVID-19 всего лишь за две недели. По словам специалиста, его способ достаточно уникален и может быть использован как в России, так и за рубежом.
Эксперт отметил, что в случае, если людей запереть на две недели в своих квартирах, то эпидемия в конечном итоге закончится сама собой, так как в таком случае цепочка передачи вируса прекратится. Об этом сообщает радио Sputnik, ссылаясь на слова иммунолога.
В любом учебнике эпидемиологии написано: если вы инфицированных разобщаете и сажаете жестко на карантин, у вас эпидемия прекращается, потому что в организме человека вирус не может существовать вечно. Либо организм погибает вместе с вирусом, либо вирус погибает, а организм выздоравливает.