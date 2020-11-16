Российский врач рассказал как остановить пандемию COVID-19 за две недели

Эксперт отметил, что в случае, если людей запереть на две недели в своих квартирах, то эпидемия в конечном итоге закончится сама собой, так как в таком случае цепочка передачи вируса прекратится. Об этом сообщает радио Sputnik, ссылаясь на слова иммунолога.