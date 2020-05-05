Российский врач рассказал, как секс влияет на иммунитет

Так, по словам Комаровского, для того, чтобы улучшить свой иммунитет, необходимо заниматься спортом, при этом отказаться от употребления вредной пищи, особенно сахара, а также следить за своим весом и стараться оберегать себя от стрессов. Помимо этого врач рассказал, что крепкий иммунитет бывает у тех людей, которые часто испытывают положительные эмоции и регулярно занимаются сексом.

”Это все естественное для человека плюс свежий воздух. Вот это все и есть укрепление иммунитета”, — рассказал эксперт в своем Instagram-аккаунте. При этом он отдельно отметил, что на свете не существует “волшебных таблеток”, способных сделать иммунитет человека сильнее.