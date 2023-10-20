Российский врач рассказал, кому грозит развитие остеопороза

Остеопороз — это болезнь, при которой кости становятся хрупкими и слабыми. Особенно высокий риск этого заболевания существует у определённых групп людей в России. Об этом рассказала профессор Ольга Лесняк, которая является президентом Российской Ассоциации по остеопорозу.

Одной из наиболее подверженных групп являются женщины старше 50 лет, особенно после наступления менопаузы. Это связано с уменьшением выработки женских половых гормонов, что влияет на костную ткань. Однако важно отметить, что если женщина начнёт гормональную заместительную терапию во время менопаузы, риск остеопороза снизится.

Но остеопороз также может появиться у молодых женщин, особенно в период беременности и грудного вскармливания, если у них изначально был недостаток минералов в организме. Кроме того, риски развития остеопороза повышаются у людей с различными заболеваниями, такими как тиреотоксикоз, гиперпаратиреоз и другими, которые негативно влияют на состояние костей.