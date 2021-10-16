Российский врач рассказал, могут ли мучные изделия спровоцировать рак

Российский врач рассказал, могут ли мучные изделия спровоцировать ракПо его словам, не могут
Об этом пишет агентство «Москва 24» со ссылкой на интервью специалиста. По словам Мирошникова, такие мифы крутятся вокруг мучных изделий — хлеба, макарон и других, потому что в них содержится глютен. Это растительный белок, обладающий вязкоупругими свойствами. Он безвреден для кишечника вопреки мифам о том, что может вызывать онкологию.
По словам специалиста, люди отказываются от крахмала, каш, хлеба, т.е. от продуктов, содержащих глютен. Якобы снижают калорийность и начинают худеть. Но этот как раз и есть заблуждение. На самом деле в «безглютеновых» продуктах много крахмала и жиров, что вреднее, чем употребление этого белка. А в отношении того, что глютен вызывает рак, не существует ни одного исследования с подтверждёнными результатами.
Кроме того, специалист порекомендовал не отказываться от продуктов с глютеном, т.к. в злаковых также содержится клетчатка, профилактирующая развитие колоректального рака и опухолей ЖКТ.