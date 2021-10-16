Российский врач рассказал, могут ли мучные изделия спровоцировать рак

Об этом пишет агентство «Москва 24» со ссылкой на интервью специалиста. По словам Мирошникова, такие мифы крутятся вокруг мучных изделий — хлеба, макарон и других, потому что в них содержится глютен. Это растительный белок, обладающий вязкоупругими свойствами. Он безвреден для кишечника вопреки мифам о том, что может вызывать онкологию.

По словам специалиста, люди отказываются от крахмала, каш, хлеба, т.е. от продуктов, содержащих глютен. Якобы снижают калорийность и начинают худеть. Но этот как раз и есть заблуждение. На самом деле в «безглютеновых» продуктах много крахмала и жиров, что вреднее, чем употребление этого белка. А в отношении того, что глютен вызывает рак, не существует ни одного исследования с подтверждёнными результатами.

Кроме того, специалист порекомендовал не отказываться от продуктов с глютеном, т.к. в злаковых также содержится клетчатка, профилактирующая развитие колоректального рака и опухолей ЖКТ.