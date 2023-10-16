Российский врач рассказал о бесполезных способах борьбы с простудой

Витамин C, как средство для предотвращения простуд, не будет эффективным, если организм не нуждается в его дополнительном приёме, утверждает врач-терапевт Алексей Хухрев. Он подчёркивает, что этот витамин будет полезен только для тех, у кого наблюдается его дефицит. Также он может помочь людям, которые уже заболели, укрепляя их иммунитет.

Человеку, у которого недостаток витамина C, может пригодиться его приём для укрепления иммунитета и снижения риска заболеваний. Эффективность витамина C особенно проявляется, если человек уже заболел и начинает принимать его в это время. Однако, врач рекомендует консультироваться с медиком перед началом приёма.

Владимир Петро, профессор и заведующий кафедрой инфекционных болезней, общественного здоровья и здравоохранения ИАТЭ НИЯУ МИФИ, советует укреплять иммунитет через правильное питание, физическую активность и отказ от вредных привычек. Он также выделяет мёд и шиповник как полезные компоненты для иммунитета, хотя изменения потребуют времени, появившись не ранее, чем через месяц.

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