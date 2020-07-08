Российский врач рассказал о новых смертельных вирусах из Китая

Так, по словам специалиста, прямо сейчас из страны поступают свежие сообщения о новом свином гриппе. Мясников утверждает, что в конечном итоге, если случится вспышка данного вируса, мир может столкнуться с новой пандемией, которая окажется даже страшнее нынешней - лекарств и вакцины от гриппа нет, а умирают от него не только люди преклонного возраста, но и дети с молодыми людьми.

Также врач предупредил и о потенциальной угрозе птичьего гриппа, смертность от которого составляет 35-45%: “Грипп – не коронавирус. Коронавирус тлеет, а грипп – взрыв. А потом считаем убитых”*, - объяснил эксперт.