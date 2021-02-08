Российский врач рассказал о трёх причинах инфаркта у молодёжи

Первой причиной, по которой у молодых людей может возникнуть сердечно-сосудистое заболевание, было названо нездоровое питание. Для того, чтобы не допустить возникновение атеросклероза, специалист посоветовал придерживаться средиземноморской диеты. При этом важным он назвал и употребление не менее 400 граммов овощей, фруктов и зелени ежедневно.

Двумя оставшимися причинами возникновения проблем с сердцем оказались нарушенный режим труда и отдыха, а также недостаток активности.