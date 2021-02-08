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Российский врач рассказал о трёх причинах инфаркта у молодёжи
А также дал советы, как не допустить возникновения проблем
Российский врач-кардиолог Юрий Конев рассказал телеканалу «Звезда», что существует три основные причины инфаркта в молодом возрасте. Как ни странно, все они связаны с образом жизни.
Первой причиной, по которой у молодых людей может возникнуть сердечно-сосудистое заболевание, было названо нездоровое питание. Для того, чтобы не допустить возникновение атеросклероза, специалист посоветовал придерживаться средиземноморской диеты. При этом важным он назвал и употребление не менее 400 граммов овощей, фруктов и зелени ежедневно.
Двумя оставшимися причинами возникновения проблем с сердцем оказались нарушенный режим труда и отдыха, а также недостаток активности.
Именно в ночной период происходит выработка того плохого холестерина чаще всего, который обеспечивает явление атеросклероза.