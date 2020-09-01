Российский врач рассказал о влиянии гаджетов на образование опухоли мозга у детей

Так, по словам специалиста, согласно данным последних исследований, слабочастотное излучение и вправду увеличивает процент вероятного возникновения опухоли мозга у детей в ряде случаев. При этом эксперт уточняет, что речь в данном случае идет не о раке.

”Не рака, а доброкачественных опухолей. Эти исследования 15-летней давности — сейчас мобильные телефоны по уровню защиты ушли далеко вперед”, — заключил доктор Мясников. Врач также отметил, что хоть риск и является минимален, детям младшего возраста все же не рекомендуется давать телефоны, в то время как детям постарше желательно пользоваться наушниками.