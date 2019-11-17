Российский врач рассказал о вреде вейпов

Настоящая опасность вейпа обусловлена наличием витамина Е в наполнителях для парения, который провоцирует рак. Кроме того, состав смесей содержит в себе пропиленгликоль, который под воздействием нагревания поражает легкие. ”Я категорически не рекомендую своим пациентам курить электронные сигареты. Сегодня есть исключительно эффективные средства медикаментозные для того, чтобы человек, который хочет прекратить курить — прекратил курить”, — сообщил специалист.

Напомним, что на данный момент центр по контролю и профилактике заболеваний при правительстве США зафиксировал порядка 37 летальных исходов заболевания вейперов, тогда как эпидемия коснулась 1,8 тыс человек.