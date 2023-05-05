Российский врач рассказал о вредных видах мастурбации

Хизриев выделяет опасную навязчивую мастурбацию, когда идея самоудовлетворения, кажется, навязывается человеку вопреки его желанию.

Ещё одним патологическим видом является дезадаптационная мастурбация, которая может мешать созданию нормальных отношений и семейной жизни. Этот вид мастурбации приводит к тому, что человек не видит смысла искать партнёра и предпочитает самоудовлетворение.

Вместе с тем, Хизриев отмечает нормальные виды мастурбации, такие как допубертатная, связанная с незначительным всплеском гормонов, пубертатная, проявляющаяся во время гормонального всплеска и помогающая познакомиться со своими эрогенными зонами, и заместительная мастурбация, которая помогает восполнить пробелы в интимной жизни.

Напомним, что уролог Александр Лубенников также рассказывал о положительных аспектах женской мастурбации, подчеркивая, что самоудовлетворение может помочь женщинам снять стресс и лучше узнать своё тело.