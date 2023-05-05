Российский врач рассказал о вредных видах мастурбации

Российский врач рассказал о вредных видах мастурбацииЗаметили у себя такое — обратитесь к специалисту
Андролог Хизри Хизриев рассказал о видах мастурбации, которые могут считаться патологическими и оказывать негативное влияние на качество жизни.
Хизриев выделяет опасную навязчивую мастурбацию, когда идея самоудовлетворения, кажется, навязывается человеку вопреки его желанию.
Ещё одним патологическим видом является дезадаптационная мастурбация, которая может мешать созданию нормальных отношений и семейной жизни. Этот вид мастурбации приводит к тому, что человек не видит смысла искать партнёра и предпочитает самоудовлетворение.
Вместе с тем, Хизриев отмечает нормальные виды мастурбации, такие как допубертатная, связанная с незначительным всплеском гормонов, пубертатная, проявляющаяся во время гормонального всплеска и помогающая познакомиться со своими эрогенными зонами, и заместительная мастурбация, которая помогает восполнить пробелы в интимной жизни.
Напомним, что уролог Александр Лубенников также рассказывал о положительных аспектах женской мастурбации, подчеркивая, что самоудовлетворение может помочь женщинам снять стресс и лучше узнать своё тело.