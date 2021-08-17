Российский врач рассказал об эффективности повторной вакцинации от COVID-19

По словам специалиста, последние научные данные говорят о том, что повторная вакцинация от COVID-19 допустима любым из существующих на сегодняшний день препаратов. Самое главное в этом деле — запустить процессы выработки антител, сообщает РИА Новости.

Вместе с тем Поздняков уточнил, что в организм в любом случае поступает вещество с антигенной структурой, максимально «похожей» на коронавирус, несмотря на выбранный препарат. А уже антитела, выработанные на эту структуру, защищают человека при встрече с реальным COVID-19.

Что интересно, чуть ранее Всемирная организация здравоохранения призвала страны приостановить ревакцинацию дополнительными дозами препаратов от коронавируса. Это, якобы, нужно для того, чтобы поделиться уже выпущенными вакцинами с бедными странами.