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Российский врач рассказал об эффективности повторной вакцинации от COVID-19

Оказалось, что она имеет смысл
Российский врач-инфекционист Андрей Поздняков поделился информацией об эффективности ревакцинации от коронавирусной инфекции. Причём он не стал акцентировать внимание на каком-то определённом препарате.
Российский врач рассказал об эффективности повторной вакцинации от COVID-19

По словам специалиста, последние научные данные говорят о том, что повторная вакцинация от COVID-19 допустима любым из существующих на сегодняшний день препаратов. Самое главное в этом деле — запустить процессы выработки антител, сообщает РИА Новости.

Вместе с тем Поздняков уточнил, что в организм в любом случае поступает вещество с антигенной структурой, максимально «похожей» на коронавирус, несмотря на выбранный препарат. А уже антитела, выработанные на эту структуру, защищают человека при встрече с реальным COVID-19.

Что интересно, чуть ранее Всемирная организация здравоохранения призвала страны приостановить ревакцинацию дополнительными дозами препаратов от коронавируса. Это, якобы, нужно для того, чтобы поделиться уже выпущенными вакцинами с бедными странами.