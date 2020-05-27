Российский врач рассказал, почему люди набирают вес во время самоизоляции

Так, по словам эксперта, в качестве основной причины, по которой люди начали толстеть, стоит рассматривать стресс. Его, в свою очередь, вызывает вынужденное нахождение в замкнутом пространстве с другими людьми — врач сравнил подобные условия с нахождением в тюрьме.

”Постоянная необходимость общаться вызывает стресс, а стресс — это гормон кортизол. Он способствует очень быстрому набору веса”, — пояснил Ковальков. Помимо этого он также напомнил, что в обычном режиме человек способен набирать примерно по 150 грамм жировой ткани в день, но в стрессовых условиях данная цифра легко может увеличиться до 250–300 граммов в день.

В качестве совета, которые должны помочь избежать набора лишнего веса, диетолог диетолог предложил исключить из своего рациона сахар, картофель, белый шлифованный рис, соки, белый хлеб и мед.