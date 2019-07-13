Российский врач рассказал, сколько надо спать для здоровья

Врач-сомнолог Александр Пальман в беседе с журналистами RT рассказал, сколько часов необходимо для здорового сна. Как отметил специалист, у каждого человека своя норма по количеству часов сна.

Он пояснил: «В среднем человеку нужно от семи до восьми часов сна, но есть чисто генетически заложенные нюансы. Есть люди короткоспящие (им для полного восстановления может потребоваться на несколько часов меньше обычного) и длинноспящие (им для восстановления должно потребоваться на несколько часов больше). Для таких людей привычный семи-восьмичасовой сон может оказаться недостаточным или избыточным».

В случае если человек спит необходимое ему количество часов, но всё равно не высыпается, Пальман советует обратиться к врачу, поскольку это может быть признаком физических или психологических проблем. Специалист считает: «Это уже гиперсомния — избыточная сонливость. Это не норма. Это может быть следствием самых разнообразных причин, начиная от депрессии и заканчивая, например, синдромом обструктивного апноэ сна. Надо консультироваться с доктором и решать, что это за проблемы и как их исправлять».

Также он отметил, что недосып можно компенсировать длительным сном в выходные дни, но это не должно стать регулярным: «большой дефицит сна в будние дни будет всё равно сказываться на качестве бодрствования, на том, насколько человек будет энергичным, активным, сообразительным».