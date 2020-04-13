Российский врач рассказал, в какой момент можно будет говорить о полном решении проблемы коронавируса

Так, по его словам, к 30 апреля, когда заканчивается срок обязательной самоизоляции, истекут сразу два расширенных срока инкубационного периода коронавируса. Таким образом, станет понятно, насколько эффективными оказались принятые меры. Но даже по истечению месяца изоляции, будет достаточно рано говорить о полной победе над коронавирусом. Альштейн рассказал, что о решение проблемы коронавируса будет считаться полной только тогда, когда выздоровеет последний зараженный и пройдет 14 дней с этого момента.

Напомним, что буквально вчера, 12 апреля, вице-премьер России Татьяна Голикова дала прогноз касательно того, когда же стоит ждать полной отмены каких-либо ограничительных мер в России. По мнению чиновницы, случится это может, при благоприятном исходе, уже к лету.