Российский врач рассказала, как определить дефицит йода в организме

Йод — это важный минерал для нашего здоровья, особенно для щитовидной железы. Дефицит йода можно выявить по нескольким признакам. Например, постоянная усталость, слабость и трудности с поддержанием нормального веса могут быть признаками недостатка йода. Также сухая кожа, выпадение волос, проблемы с глотанием и ощущение холода могут говорить о дефиците этого минерала.

Дефицит йода также может повлиять на развитие мозга и когнитивные способности, что приводит к проблемам с памятью, концентрацией и мыслительными способностями. У женщин могут возникнуть изменения в менструальном цикле из-за недостатка йода. У беременных женщин дефицит этого минерала может вызвать серьёзные проблемы, включая выкидыши. Ещё одним признаком дефицита йода может быть появление зоба, что проявляется увеличением щитовидной железы и видимой опухолью у основания шеи.

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