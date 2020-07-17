Российский врач рассказала, как справиться с сонливостью на работе

По словам эксперта, самым эффективным, а также безвредным способом побороть сонливость в период рабочего времени можно считать различную физическую активность. Так, именно активная подвижная деятельность способна за короткий промежуток времени простимулировать организм, повысить уровень кортизола, а также снизить уровень стресса.

”Если пить ее (чистую питьевую воду -прим. редакции) регулярно, она помогает не снижать уровень активности”, - упомянула о пользе воды врач.

Что интересно, врач также не забыла дать совет, который первым приходит на ум, когда вспоминаешь о сонливости на работе - необходимо нормализовать режим сна. В таком случае, большая часть вышеописанных рекомендаций может даже не понадобиться.