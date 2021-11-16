Российский врач рассказала, как восполнить витамин D

Российский врач рассказала, как восполнить витамин DИ не только едой
По ее словам, для этого нужно включить в рацион жирную рыбу, такую как – лосось, тунец, треску или сардины, либо яичный желток, а также следует принимать солнечные ванны.
Кроме того, сегодня выпускаются молоко, йогурты, соки, обогащенные витамином D, — производители облучают их ультрафиолетом. Однако покрыть потребность организма в витамине только за счет пищи невозможно. Если поставить такую цель — придется каждый день съедать около одного килограмма трески
Специалист добавила, что жителям средней полосы России в период с мая по сентябрь важно принимать солнечные ванны. По ее словам, для взрослых необходимо получать 600-800 международных единиц витамина D в сутки. Людям старше 50 лет — 800-1000 этих же единиц, поскольку для обеспечения прочности костей требуется большее количество ресурсов.