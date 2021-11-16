Российский врач рассказала, как восполнить витамин D

Кроме того, сегодня выпускаются молоко, йогурты, соки, обогащенные витамином D, — производители облучают их ультрафиолетом. Однако покрыть потребность организма в витамине только за счет пищи невозможно. Если поставить такую цель — придется каждый день съедать около одного килограмма трески