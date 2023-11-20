Российский врач рассказала, как вредит здоровью интервальное голодание

Эндокринолог из Европейского медицинского центра, Юлия Катхурия, предупреждает, что неправильное применение интервального голодания может привести к проблемам с желчным пузырём. Она объясняет, что перерыв в приёме пищи замедляет сокращение стенок желчного пузыря, что может вызвать застой желчи. Это особенно опасно для людей с предрасположенностью к образованию камней в желчном пузыре или с «ленивым» желчным пузырём.

Кроме того, если режим интервального голодания сопровождается недостаточно разнообразным питанием, это может привести к недостатку важных питательных веществ. Такой дефицит может вызвать дисбаланс витаминов, белка и микроэлементов. Катхурия рекомендует проводить биохимический анализ крови для оценки уровня витаминов и белка, чтобы избежать негативных последствий. Она также предлагает постепенное увеличение временных интервалов голодания, чтобы избежать возможных проблем и добиться лучших результатов от диеты.