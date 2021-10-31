Российский врач рассказала, кому вредно есть финики

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Российский врач рассказала, кому вредно есть финикиА также дала совет, как правильно выбирать этот продукт
Очень часто люди, имеющиеся проблемы с кишечником, выбирают финики в качестве альтернативы традиционным сладостям.
Но, как оказалось, имеются целые категории тех, кому есть финики — вредно. Назвать их решила нутрициолог Алена Степанова.
По словам специалиста, финики имеют достаточно высокий гликимический индекс. А это значит, что люди с инсулинорезистентностью и сахарным диабетом должны минимизировать их количество в своём рационе.
Также Степанова предложила «не злоупотреблять» финиками тем, у кого имеются вздутие и метеоризм.
Очень важным врач назвала внешний вид продукта. Он не должен блестеть. В то же время не последнюю роль играет и «состав» фиников. В них не должно содержаться дополнительной глюкозы и диоксида серы.
Источник: РИА Новости