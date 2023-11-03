Российский врач рассказала, о чем может рассказать ранняя седина

Седые волосы могут появиться в разном возрасте, и это может быть нормой или сигналом о заболевании, сказала доктор Юлия Сидоркина. Обычно седина начинает появляться в возрасте 25-30 лет. Однако для разных рас (монголоидная, европеоидная и негроидная) этот возраст отличается.

По мнению доктора, ранняя седина может быть следствием различных заболеваний, включая проблемы с гормонами, пищеварительной системой, аутоиммунные заболевания, дефицит витаминов и микроэлементов, беременность и стрессы. Экологические факторы, такие как электромагнитные волны и ультрафиолет, а также работа в неблагоприятных условиях и неправильное питание, могут также спровоцировать раннюю седину.

Семейная генетика играет значительную роль в появлении седины, и если у родителей была ранняя седина, вероятность того, что она появится и у их детей, высока. В таких случаях, генетически обусловленная ранняя седина считается нормой.