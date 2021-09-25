Российский врач рассказала о связи горячего чая и рака

При этом врач допустила, что напиток может быть чуть теплее температуры тела, градусов 40. Но ни в коем случае не стоит пить кипяток, заключила специалист.

Ещё одной рекомендацией Арзуманян стал совет ждать около пяти минут перед тем, как пить чай. Она также отметила, что его согревающий эффект скорее психологического характера, чем физического — как ни как, человеческий желудок не чувствует температуру.