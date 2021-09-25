Российский врач рассказала о связи горячего чая и рака

Российский врач рассказала о связи горячего чая и ракаИ дала совет, как лучше употреблять этот напиток, для минимизации вреда
Так, кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Маргарита Арзуманян отметила, что сразу несколько исследований указывают на связь горячих напитков и рака. Об этом она рассказала в беседе с радио Sputnik.
По поводу горячих напитков есть исследование, что они могут привести к развитию онкологических заболеваний, могут быть повреждены пищевод, гортань. Поэтому мы завариваем чай не кипятком и пьём несколько остывшим. Самое лучшее, если чай соотносится с температурой тела.
При этом врач допустила, что напиток может быть чуть теплее температуры тела, градусов 40. Но ни в коем случае не стоит пить кипяток, заключила специалист.
Ещё одной рекомендацией Арзуманян стал совет ждать около пяти минут перед тем, как пить чай. Она также отметила, что его согревающий эффект скорее психологического характера, чем физического — как ни как, человеческий желудок не чувствует температуру.