Российский врач рассказала о связи популярных методов похудения с возникновением диабета

Так, по словам специалиста, люди, желающие сбросить лишний вес при помощи интервального питания и голодных диет подвергают себя заметному риску. И одним из “побочных эффектов” подобного подхода к похудению может оказаться формирование сахарного диабета.

”На сегодня доказано, что ожирение сопровождается повышением уровня инсулина в крови. Так работает организм, что на уровень углеводов он реагирует неверно и выбрасывает слишком много инсулина. Это является одним из предикторов развития сахарного диабета”, — объяснила врач.

Что интересно, по словам эксперта, у людей, не имеющих проблем с лишним весом, колебания уровня глюкозы в крови от голодания будут не такими существенными.