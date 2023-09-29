Российский врач рассказала о влиянии кофе на зубы

Кофе может повредить зубы, так как он содержит кислоту, которая разрушает эмаль. Этот совет даёт диетолог Елена Соломатина. Она также говорит, что кофе способствует обезвоживанию организма, что уменьшает количество слюны, необходимой для борьбы с бактериями во рту.

Соломатина подчёркивает, что после употребления кофе важно пить воду, чтобы уменьшить вред для зубов. Кроме того, кофе может ухудшить состояние зубов, так как он вымывает кальций из организма.

Она также предупреждает, что если кофе употребляется с сахаром или сладостями, то это может усилить негативное воздействие на зубы, так как кислоты в кофе размягчают эмаль и облегчают доступ вредным микроорганизмам.