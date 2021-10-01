Российский врач рассказала о вреде горячего чая во время простуды

И о том, каким напитком его лучше

Большинство из нас ещё с детства знает правило — если простудился, надо выпить горячий чай, чтобы стало легче. Но оказалось, что на деле всё с точностью до наоборот.