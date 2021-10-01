Российский врач рассказала о вреде горячего чая во время простуды

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Российский врач рассказала о вреде горячего чая во время простудыИ о том, каким напитком его лучше
Большинство из нас ещё с детства знает правило — если простудился, надо выпить горячий чай, чтобы стало легче. Но оказалось, что на деле всё с точностью до наоборот.
Российский врач-диетолог Маргарита Королёва предупредила, что пить горячий чай в таком состоянии вредно для здоровья, сообщает «Вечерняя Москва». Связано это с тем, что употребление горячих жидкостей наоборот создаёт дополнительные условия, способствующие поддержке высокой температуры тела.
Вода обеспечивает естественную детоксикацию, и накопленные продукты вирусной инфекции быстро будут выводиться из организма. Вода должна быть либо комнатной температуры, либо чуть тёплой.
Маргарита Королёва
Врач-диетолог
При этом к тёплому чаю она посоветовала добавить либо лимон, либо выбрать настой шиповника. Оба напитка богаты витамином С, необходимым организму для борьбы с болезнью.