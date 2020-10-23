Российский врач рассказала об уходе за кожей рук после применения антисептиков

В первую очередь необходимо понимать, какой будет реакция вашей кожи на то или иное дезинфицирующее средство, передает слова дерматолога РБК. Именно чувствительность кожи определяет возможность использования тех или иных средств.

Также действенным способом, помогающим сохранить, а порой даже улучшить состояние кожи рук, специалист назвала увлажнение кожи при помощи крема. Его необходимо наносить уже через 5-10 минут после применения антибактериальных средств. При этом специалист также отметила, что наравне с антисептиком, кожу рук может испортить слишком частое их мытье и ношение перчаток.