Российский врач развеял миф о полезности тростникового сахара

23:32, 07 декабря 2022
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Российский врач развеял миф о полезности тростникового сахараМногих это может удивить
Как-то так повелось, что в обществе принято считать тростниковый сахар более полезным, чем обычный, белый.
Фото: Росконтроль
Российский врач-реабилитолог Сергей Агапкин решил развеять этот популярный миф. По его словам, тростниковый сахар не полезнее белого.
Более того, оба варианта подсластителя — это обыкновенный сахар. И они обладают одинаковыми свойствами.
Напомним, что ранее врач Александр Мясников развеял другое распространённое заблуждение. Тогда речь шла о мифе, связанном с диабетом, якобы главной причиной возникновения болезни является сахар.
Мясников заявил, что заболевание возникает в результате чрезмерного употребления продуктов с легкоусвояемыми углеводами. К таковым можно отнести в том числе белый хлеб, белый рис и белые макароны.