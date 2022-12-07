Российский врач развеял миф о полезности тростникового сахара

Российский врач-реабилитолог Сергей Агапкин решил развеять этот популярный миф. По его словам, тростниковый сахар не полезнее белого.

Более того, оба варианта подсластителя — это обыкновенный сахар. И они обладают одинаковыми свойствами.

Напомним, что ранее врач Александр Мясников развеял другое распространённое заблуждение. Тогда речь шла о мифе, связанном с диабетом, якобы главной причиной возникновения болезни является сахар.

Мясников заявил, что заболевание возникает в результате чрезмерного употребления продуктов с легкоусвояемыми углеводами. К таковым можно отнести в том числе белый хлеб, белый рис и белые макароны.