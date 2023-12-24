Российский врач развеяла миф о пользе очков с жёлтым фильтром

Врач-офтальмолог, доктор медицинских наук Татьяна Шилова опровергла распространённый миф о пользе жёлтого фильтра на линзах компьютерных очков. Она указала, что эти линзы могут снизить количество голубого света и улучшить контрастность, но отметила, что научные доказательства их эффективности ограничены, и мнения врачей разнятся. Исходя из этого, использование таких очков не является стопроцентной рекомендацией для облегчения длительной работы за компьютером.

Вместо того, чтобы полагаться на спорные преимущества жёлтого фильтра, врач предложила более эффективные методы заботы о глазах. Она рекомендует выполнять периодические упражнения для мышц глаз, что может быть более полезным и естественным подходом. Кроме того, Шилова предложила регулировать настройки яркости экрана для уменьшения голубого спектра и правильно организовывать рабочее место для улучшения общего комфорта во время работы.