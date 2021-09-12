Российский врач развеяла миф о пользе пива для женщин

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Российский врач развеяла миф о пользе пива для женщинПодкрепив всё серьёзными аргументами
В народе популярно мнение, что пиво является полезным напитком для женского организма. Связывают это с тем, что в нём содержатся фитоэстрогены.
По словам врача медицинского онлайн-сервиса «СберЗдоровье» Суны Исаковой, это не так. Хоть пиво и вправду содержит вещества, несущие пользу организму женщин, их не так много, чтобы говорить о каком-то заметном положительном влиянии, сообщает Lenta.ru
Фитоэстрогены обладают низкой активностью у человека, их содержание в пиве мало, и они частично разрушаются в желудке.
Суна Исакова
Врач медицинского онлайн-сервиса «СберЗдоровье»
При этом негативные стороны пива, как и любого другого алкогольного напитка, никуда не деваются.
Напомним, что ранее специалист уже подтверждала, что пиво может привести к образованию пивного живота. Он, в свою очередь, идёт «рука об руку» с риском развития сердечно-сосудистых заболеваний, а также сахарного диабета второго типа и кратковременной остановки дыхания во сне.