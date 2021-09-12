Российский врач развеяла миф о пользе пива для женщин

При этом негативные стороны пива, как и любого другого алкогольного напитка, никуда не деваются.

Напомним, что ранее специалист уже подтверждала, что пиво может привести к образованию пивного живота. Он, в свою очередь, идёт «рука об руку» с риском развития сердечно-сосудистых заболеваний, а также сахарного диабета второго типа и кратковременной остановки дыхания во сне.