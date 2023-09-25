Российский врач развеяла один из самых главных мифов о йодной сетке

Эндокринолог Юлия Катхурия разбила миф о том, что йодовая сетка на коже может определить или корректировать дефицит йода в организме. Она объяснила, что невозможно точно измерить, сколько йода всасывается через кожу при использовании йодовой сетки, и это зависит от многих факторов, таких как форма йода, тип средства (спиртовой раствор или мазь), площадь нанесения и температура окружающей среды. По её мнению, более эффективным способом восполнить дефицит йода является употребление йодированной соли.

Юлия Катхурия отметила, что многие люди употребляют соль в еде, и йодированная соль предоставляет им необходимое количество йода. Она подчеркнула, что в 1 грамме йодированной соли содержится 40 мкг йода, и, согласно рекомендациям, человеку следует потреблять около 5 граммов соли в день, чтобы удовлетворить потребности в йоде.

Хотя йодовую сетку часто используют для различных проблем, таких как насморк, болезни репродуктивной системы, проблемы с сосудами и нервными заболеваниями, её эффективность в лечении не подтверждена.