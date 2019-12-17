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Российский врач усомнился в необходимости полной диагностики организма
Звучит его аргументация слабовато, если честно
Российский врач Александр Мясников публично заявил о бессмысленности полного обследования организма, которое на данный момент считается лучшим способом отслеживать состояние своего здоровья. По словам специалиста, подобная диагностика приводит лишь к "увеличению находок неясной клинической значимости и каскаду ненужных действий".
Так, врач утверждает, что подобные “копания” через обращение к большому количеству специалистов приводят лишь к увеличению заболеваемости и ненужным финансовым расходам — по его словам, статистика показывает, что полная диагностика организма находит какие-либо серьезные заболевания лишь у одного пациента из тысячи обратившихся.
”У остальных неясные находки и просто ошибки, которые повлекли за собой операции и ненужное лечение”, — написал врач в своем официальном Telegram-канале.