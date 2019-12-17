Российский врач усомнился в необходимости полной диагностики организма

Так, врач утверждает, что подобные “копания” через обращение к большому количеству специалистов приводят лишь к увеличению заболеваемости и ненужным финансовым расходам — по его словам, статистика показывает, что полная диагностика организма находит какие-либо серьезные заболевания лишь у одного пациента из тысячи обратившихся.

”У остальных неясные находки и просто ошибки, которые повлекли за собой операции и ненужное лечение”, — написал врач в своем официальном Telegram-канале.