Российский врач-вирусолог прокомментировал эффективность нерабочей недели в стране

Наука и технологии
Сегодня в 08:30
1 мин.
Российский врач-вирусолог прокомментировал эффективность нерабочей недели в странеАктуальные размышления в сложившихся условиях
Вчера стало известно, что вице-премьер России Татьяна Голикова выступила с предложение о введении нерабочей недели с 30 октября по 7 ноября 2021 года. Об эффективности такого подхода рассказал врач-вирусолог Евгений Тимаков.
По словам специалиста, возможное введение в России нерабочих дней способно быть эффективным. Но покажет эта неделя всю свою пользу в борьбе с коронавирусом лишь через одну-две недели, пишет URA.RU в свежем посте в своём Telegram-канале со ссылкой на врача.
Напомним, что идею вице-премьера Голиковой также поддержал и премьер-министр страны Михаил Мишустин. Обсуждение этого вопроса должно состояться в рамках совещания президента страны Владимира Путина с кабинетом министров 20 октября 2021 года, т.е. сегодня.