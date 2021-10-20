Российский врач-вирусолог прокомментировал эффективность нерабочей недели в стране

По словам специалиста, возможное введение в России нерабочих дней способно быть эффективным. Но покажет эта неделя всю свою пользу в борьбе с коронавирусом лишь через одну-две недели, пишет URA.RU в свежем посте в своём Telegram-канале со ссылкой на врача.

Напомним, что идею вице-премьера Голиковой также поддержал и премьер-министр страны Михаил Мишустин. Обсуждение этого вопроса должно состояться в рамках совещания президента страны Владимира Путина с кабинетом министров 20 октября 2021 года, т.е. сегодня.