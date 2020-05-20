Российский врач заявил, что "кому положено умереть — умрут", рассуждая о коронавирусе

Так, медицинский работник напомнил зрителям, что даже если человек заболел COVID-19, антитела можно выявить только спустя 10-12 дней после момента заражения. Таким образом, по словам Мясникова, факт их отсутствия не является доказательством того, что человек не болен, а потому посоветовал “просто жить”, так как ”инфекция возьмет свое”.

”Мы все равно все переболеем. Кому положено умереть — помрут”, — пофилософствовал эксперт.

Также он ответил на вопрос о том, что якобы в предыдущие годы смертность от внебольничной пневмонии по стране была ниже, чем сейчас. Мясников заявил, что в общем умирает каждый третий человек старше 65 лет, которому поставили такой диагноз.