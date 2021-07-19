Российский врач заявил о 60%-коллективном иммунитете в стране

По его словам, на сегодняшний день, в целом по стране, удалось достичь показателя в 60%. При этом он всё же уточнил, что это лишь предварительные данные, пишет РИА Новости.

В то же самое время эксперт отметил, что 60% — это не тот уровень, который позволяет выдохнуть, но тот, при котором уже можно «управлять процессом». Следующая цель, которую наметил Тотолян — 90%-коллективный иммунитет.

Отметим, что уже сегодня в Москве будут отменены QR-коды для посещения ресторанов. Связано это с тем, что они справились со своей задачей, улучшив эпидемиологическую ситуацию в городе.