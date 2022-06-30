Российский ядерный буксир «Зевс» будет искать жизнь в космосе

По словам учёного, научная программа «Зевса» до конца не определена, но допускается даже изучение с помощью «Зевса» Венеры. Касательно спутников Юпитера, изучать их планируется с помощью научного оборудования, установленного на «Зевсе». Также будут задействованы отделяемые зонды, которые можно было бы использовать для осуществления посадки и изучения атмосферы методом камикадзе — однократного падения на планету.

Эксперт подчеркнул, что для изучения целевыми являются три спутника Юпитера потому что на них существует жидкий тёплый океан.

«Считается, что под толстым слоем льда на поверхности Европы существует тёплый жидкий океан, а это значит, что есть вода и тепло. Примитивные органические вещества в космосе всегда есть. Поэтому есть теория, что спутники Юпитера — это потенциальное место для возникновения примитивной жизни, альтернативной земной», — подчеркнул Анатолий Петрукович.